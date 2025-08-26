CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Portekizli stoper Tiago Djalo İstanbul'a geldi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 19:46 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 20:18
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo İstanbul'a geldi!

Beşiktaş, savunma hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar ile anlaşmaya varan Portekizli stoper Tiago Djalo İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın bu transfer için İtalyan ekibi Juventus'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. 1,90 boyundaki Djalo, stoper mevkiisinin yanı sıra sağ bek ve sol bek pozisyonlarında da görev alabiliyor.

Futbol kariyerine Sporting Lizbon altyapısında başlayan 25 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon Porto'ya kiralanmıştı. Portekiz ekibiyle 17 resmi maça çıkan Djalo, toplam 1303 dakika sahada kaldı ve 2 gol kaydetti.

Mourinho konuşuyor | CANLI
G.Saray Bissouma'da sona yakın!
DİĞER
Kuruluş’un yeni dönem Nilüfer Hatun’u belli oldu!
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Bruno Lage'den Kerem açıklaması!
3. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
7 kulüp PFDK'ye sevk edildi 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi 20:10
F.Bahçe Portekiz'e geldi F.Bahçe Portekiz'e geldi 18:47
3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 18:40
Mourinho konuşuyor | CANLI Mourinho konuşuyor | CANLI 18:14
Tiago Djalo İstanbul'a geldi! Tiago Djalo İstanbul'a geldi! 18:09
Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı! Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı! 17:51
Daha Eski
G.Saray Bissouma'da sona yakın! G.Saray Bissouma'da sona yakın! 17:46
Bruno Lage'den Kerem açıklaması! Bruno Lage'den Kerem açıklaması! 16:45
G.Saray'dan Ederson için yeni teklif! G.Saray'dan Ederson için yeni teklif! 16:09
Benfica-Fenerbahçe maçı detayları! Benfica-Fenerbahçe maçı detayları! 15:33
F.Bahçe'de Vlahovic gerçeği! İtalyan menajer açıkladı F.Bahçe'de Vlahovic gerçeği! İtalyan menajer açıkladı 15:00
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 14:30