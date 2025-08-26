Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo İstanbul'a geldi!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, savunma hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar ile anlaşmaya varan Portekizli stoper Tiago Djalo İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın bu transfer için İtalyan ekibi Juventus'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. 1,90 boyundaki Djalo, stoper mevkiisinin yanı sıra sağ bek ve sol bek pozisyonlarında da görev alabiliyor.

Futbol kariyerine Sporting Lizbon altyapısında başlayan 25 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon Porto'ya kiralanmıştı. Portekiz ekibiyle 17 resmi maça çıkan Djalo, toplam 1303 dakika sahada kaldı ve 2 gol kaydetti.