Kanatsız Kartal

Kara Kartal'ın hücumdaki sağ ve sol kanat ile savunmadaki sağ ve sol bek problemi bir türlü çözüme kavuşturulamadı. Eksik kalan bu yerlere forvet olarak yeni ve yıldız isimler henüz takıma dahil edilmezken, sol bek Jurasek'in istenilen düzeyde performans gösteremedi. Sağ bek Taylan Bulut ise daha yeni transfer edildi. Orkun ve Ndidi merkezden çok kanatlara yardımcı olmaya çalıştı. Tüm bu aksaklıklar Beşiktaş'ın taktiksel oyununa ve oyunun temposuna olumsuz etki yaptı. Shakhtar karşısında mücadele eden takım görüntüsü çizmeden Konferans Ligi'ne geçiş yapan ve zayıf İrlanda ekibi St. Patricks'in ortaya koyduğu koşan, ısıran takım oyununa ayak uyduramayan siyah beyazlılar, Play Off ilk maçında Lausanne önünde de zor anlar yaşadı. Beşiktaş'ın asıl hedefi olan Süper Lig şampiyonluğu için takımı takip eden duayen kalemler bu kadro, oyun yapısı ve Solskjaer'in yeterli olmadığı yönünde birleşirken, taraftar ise yönetimin derhal harekete geçmesini istiyor.