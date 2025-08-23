En az 3 transfer yapılacak

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Takımın eksiklerini gidermek için titizlikle çalıştıklarını söyleyen Başkan Serdal Adalı, aceleci davranmayarak doğru oyuncuları seçmeye özen gösterdiklerini belirtti. Geçen hafta sağ bek transferini tamamladıklarını, bu hafta diğer pozisyonları kapatacaklarını ve en az 3 transfer yapacaklarını ifade eden Adalı, camiaya sabırlı olmaları çağrısında bulundu.