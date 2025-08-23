Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferini resmen açıkladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş İskoçya ekibi Glasgow Rangers'tan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 20:05 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 20:13
Beşiktaş, yeni transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, İskoçya ekibi Glasgow Rangers'tan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Beşiktaş resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz'la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz'a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

İfadeleri yer aldı.

Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, 2020 ile 2022 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyerken 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

