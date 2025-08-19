CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Taylan ilk maçında fark yarattı

Taylan ilk maçında fark yarattı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
Taylan ilk maçında fark yarattı
Kartal'ın yeni transferi Taylan Bulut, Eyüp-spor maçında oyuna sonradan girerek kısa sürede taraftarların beğenisini kazandı. 19 yaşındaki futbolcu, ilk maçında yabancı statüsünde forma giydi. Ancak Beşiktaş, genç futbolcunun Türkiye A Milli Takımı'nda oynayabilmesi için Türk vatandaşlığına geçiş sürecini hızlandırmak adına çalışmalara başladı.
