Taylan ilk maçında fark yarattı

Kartal'ın yeni transferi Taylan Bulut, Eyüp-spor maçında oyuna sonradan girerek kısa sürede taraftarların beğenisini kazandı. 19 yaşındaki futbolcu, ilk maçında yabancı statüsünde forma giydi. Ancak Beşiktaş, genç futbolcunun Türkiye A Milli Takımı'nda oynayabilmesi için Türk vatandaşlığına geçiş sürecini hızlandırmak adına çalışmalara başladı.
