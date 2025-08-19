Beşiktaş’a Başar önerisi

Beşiktaş, sol kanat rotasyonunu zenginleştirmek için yeni bir hamle peşinde. Hollanda'dan sürpriz bir öneri alan siyah-beyazlılara, NEC Nijmegen'de forma giyen 21 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcu Başar Önal teklif edildi. U-21 Milli Takımı'nda da görev yapan genç yetenek, yeni sezonda çıktığı 2 maçta 2 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.
