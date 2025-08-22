Tur İstanbul'a kaldı

Konferans Ligi playoff turunda İsviçre ekibi Lozan'a konuk olan Beşiktaş, sahadan beraberlikle ayrıldı. Maça istediği gibi başlayamayan siyah-beyazlılar, ilk 10 dakika içinde kalesinde iki tehlike yaşadı. Önce Diakite, ardından Sene'nin şutlarında kalecimiz Ersin Destanoğlu başarılıydı. İlk yarım saatte oyunu kontrol etmekte zorlanan temsilcimiz, sonrasında ise rakip kaleye yüklenmeye başladı. 45'te soldan Jurasek'in çevirdiği top kaleciden sekti, Rashica'nın önüne düştü.

OKOH'A ENGEL OLAMADIK

Kosovalı yıldız da kalecinin solundaki boşluğu çok güzel gördü ve şık bir vuruşla Beşiktaş'ı öne geçirdi. İkinci yarıda topun kontrolü siyahbeyazlılarda olsa da istediğimiz pozisyonları bir türlü bulamadık. Rakibe pozisyon da vermedik. Ancak 83'teki köşe vuruşunda Emrecan, Okoh'u kaçırınca skor 1-1'e geldi. Maç da bu skorla sona erdi. Rövanş 28 Ağustos Perşembe günü Dolmabahçe'de... Kartal, taraftarının önünde Lozan'ı geçip, tura pençe atacaktır

RASHICA SİFTAH YAPTI

Bu sezon oynanan tüm resmi maçlarda ilk 11'de görev yapan Milot Rashica, dün Lozan karşısında da maça başladı. Kosovalı oyuncu, alışık olmadığı bir bölgede oynasa da performansıyla dikkat çekti ve bu sezon ilk kez ağları sarstı. Rashica, böylece Beşiktaş formasıyla 11'inci kez ağları sarsmış oldu.