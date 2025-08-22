CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Solskjaer: Galibiyet istiyorduk

Ole Gunnar Solskjaer, Lozan maçının ardından şunları söyledi: "Öndeyseniz savunma yapıp ikiyi bulmayı denersiniz. Rakip fizik olarak güçlü rakım. Yine kornerden gol yedik. Sentetik çim, oyuncularım için yeni bir zemindi ve zorlandık. Galip gelmek istiyorduk. İkinci yarıda kontradan fırsatlar yakaladık ama arkada da rakibe fırsatlar verdik. Lozan'ın kendisine has iyi olduğu noktalar var. 3'lü çıkarak rakibin kanatlarını kapatmaya çalıştık. Rakibimize yediğimiz golle umut verdik. Kendi evimizde taraftarımız önünde daha iyi atmosfer oluşturacağız."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 06:50
