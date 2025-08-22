CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın yeni transferi Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Sol bek bölgesine Glasgow Rangers'tan eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı transfer eden Beşiktaş, milli oyuncuyu İstanbul'a getirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 23:38 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 23:51
Beşiktaş, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, altyapısından yetişen ve bir dönem formasını giyen Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna kattı. Milli futbolcu, özel uçakla İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Rıdvan Yılmaz, 2022 yazında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olmuştu. İskoç ekibinde geçtiğimiz sezon 29 resmi maçta görev alan milli sol bek, 2 asistlik katkı sağladı.

