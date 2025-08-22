Beşiktaş'ın yeni transferi Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, altyapısından yetişen ve bir dönem formasını giyen Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna kattı. Milli futbolcu, özel uçakla İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Rıdvan Yılmaz, 2022 yazında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olmuştu. İskoç ekibinde geçtiğimiz sezon 29 resmi maçta görev alan milli sol bek, 2 asistlik katkı sağladı.