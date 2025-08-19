CANLI SKOR ANA SAYFA
Rafa’nın dönüşü

Geçtiğimiz sezon Alanya’da beraberlik golünü atan Rafa Silva, suskun bir hale dönmüş, hazırlık ve Avrupa maçlarını es geçmişti. Maestro, takımına 3 puanı getiren son dakika füzesiyle geri döndü

En son Alanyaspor ile 18 Mayıs'ta oynanan Süper Lig karşılaşmasında Muçi'nin asistini golle sonuçlandıran Rafa Silva, sonraki maçlarda skor tabelasına adını yazdıramadı. Avusturya'da oynanan hazırlık karşılaşmalarında da sahne alamayan tecrübeli orta saha, Avrupa arenasında ise pek ortalıkta görünmedi. Tarih 17 Ağustos'u zaman ise 90+6. dakikayı gösterirken Portekizli yıldız 3 puanı getiren şutu Eyüp ağlarına yolladı.

SEZONA YİNE SKORLA BAŞLADI

Rafa Silva, geçtiğimiz sezon da Samsunspor deplasmanında Beşiktaş'ın ilk golüne imza atmıştı. Bu yıl ise ilk maç olan Kayserispor karşılaşması Avrupa Kupaları nedeniyle ertelenmişti. Kendi saha ve seyircisi önünde ayrı bir önem verdiği bu sezona merhaba diyen Kara Kartal'ın hücum hattı bir türlü Eyüpspor kalecisi Felipe'yi geçemezken, imdada orta sahanın şefi yetişti. Belki de sezonu, kurtaracak füzeyle siyahbeyazlı camiayı rahatlattı.

19

Beşiktaş formasıyla 54 maça çıkan Rafa Silva, 19 gole imza atarken. 15 de asist yaptı. Süper Lig'de ise 13. kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

