Wilfred Ndidi yükleniyor

Nijerya Milli takımının ve Leicester'ın kurnaz ön liberosu Wilfred Ndidi, Beşiktaş formasıyla sezonun ilk maçında yaklaşık 70 dakika oyunda kaldı. Yerini Demir Ege'ye bırakan ünlü yıldız rakiplerini kovalayan, top çalan ve ısıran oyunu ile taraftarların beğenisini kazandı. Zaman zaman geriye çok gelse de aldığı topları oyuna doğru soktu. Takımın ataklarını doğru yönlendirdi. Ndidi, Milli yıldız Orkun ile birlikte tam kapasiteyle oynadıkları takdirde Kartal'ın merkez orta sahasında ve savunmasında iyi bir ikili oluşturacaklarının görüntüsünü verdi. İlk yarı daha defansif oynamayı tercih ederken, ikinci 45 dakikada zaman zaman ofansif çıkışlarıyla da dikkat çekti. Adaptasyon sürecini çabuk atlatıp Beşiktaş'a faydalı olacağı yönünde emareler gösterdi.