Wilfred Ndidi yükleniyor

Wilfred Ndidi yükleniyor

Leicester City’den transfer edilen Ndidi, Eyüpspor maçıyla taraftarlarına merhaba dedi. Oyunda kaldığı süre içinde gösterdiği performansıyla ilerleyen haftalar için iyi ve olumlu sinyaller verdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
Wilfred Ndidi yükleniyor
Nijerya Milli takımının ve Leicester'ın kurnaz ön liberosu Wilfred Ndidi, Beşiktaş formasıyla sezonun ilk maçında yaklaşık 70 dakika oyunda kaldı. Yerini Demir Ege'ye bırakan ünlü yıldız rakiplerini kovalayan, top çalan ve ısıran oyunu ile taraftarların beğenisini kazandı. Zaman zaman geriye çok gelse de aldığı topları oyuna doğru soktu. Takımın ataklarını doğru yönlendirdi. Ndidi, Milli yıldız Orkun ile birlikte tam kapasiteyle oynadıkları takdirde Kartal'ın merkez orta sahasında ve savunmasında iyi bir ikili oluşturacaklarının görüntüsünü verdi. İlk yarı daha defansif oynamayı tercih ederken, ikinci 45 dakikada zaman zaman ofansif çıkışlarıyla da dikkat çekti. Adaptasyon sürecini çabuk atlatıp Beşiktaş'a faydalı olacağı yönünde emareler gösterdi.
