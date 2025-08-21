Bankalar birliği için dev hamle

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, sermaye artırımıyla ilgili önemli detayları paylaştı. Siyah-beyazlı kulüp, sermaye artırımından elde edilen fonun % 97'sinin Bankalar Birliği'ne olan borç ödemelerinde kullanılacağını açıkladı.
