Beşiktaş kafilesi Lausanne maçı için İsviçre'ye geldi

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Lausanne takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, İsviçre'ye geldi.

Siyah-beyazlı kafile, La Tuiliere Stadı'nda oynanacak mücadele için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Cenevre kentine ulaştı. Cenevre'den kara yoluyla Etoy kasabasına hareket eden Beşiktaş, daha sonra konaklayacağı otele giriş yaptı.

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Wilfred Ndidi'nin katılacağı basın toplantılarının ardından maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.