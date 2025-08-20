CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş kafilesi Lausanne maçı için İsviçre'ye geldi

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lausanne takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, İsviçre'ye geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:44
Siyah-beyazlı kafile, La Tuiliere Stadı'nda oynanacak mücadele için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Cenevre kentine ulaştı. Cenevre'den kara yoluyla Etoy kasabasına hareket eden Beşiktaş, daha sonra konaklayacağı otele giriş yaptı.

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Wilfred Ndidi'nin katılacağı basın toplantılarının ardından maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

