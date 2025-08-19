Zorunlu satın alma devrede

Abraham muhteşem bir başlangıç yaptı. 27 yaşındaki forvet, 5 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İtalya basınına göre, Abraham'ın sözleşmesindeki 13 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi devreye girdi. Beşiktaş, Roma'ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödemiş, şimdi ise 13 milyon euro'yu 2030'a kadar taksitlerle ödeyecek.
