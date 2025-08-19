Kartal’da rota Rıdvan

Beşiktaş, sezon başında takıma katılan David Jurasek'in beklentileri karşılayamaması üzerine yeni bir sol bek arayışına girdi. Listenin başında Rıdvan Yılmaz var. 24 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş, hafta içinde Rangers ile yeniden görüşmelere başlayacak ve transferin hafta sonuna kadar bitmesi bekleniyor.
