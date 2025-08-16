Beşiktaş İkas Eyüpspor maçına hazır!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda ikas Eyüpspor'la karşılaşacak.