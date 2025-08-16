CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş İkas Eyüpspor maçına hazır!

Beşiktaş İkas Eyüpspor maçına hazır!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ikas Eyüpspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 14:28
Beşiktaş İkas Eyüpspor maçına hazır!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda ikas Eyüpspor'la karşılaşacak.

