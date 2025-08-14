CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kupayı istiyoruz

St. Patricks maçına çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, “Konferans Ligi’ni kazanma şansımız var. Hedefimiz, final oynamak” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
St. Patrick's maçı basın toplantısında konuşan teknik direktör Solskjaer, karşılaşma için sabırsızlandığını söyledi. Norveçli teknik adam, "Önceki hafta ilk yarı çok iyiydik, 35 dakika. Rakibimiz, bize kadar evinde Avrupa kupalarında gol yememişti. 2. yarı işler değişti, rakip de sistem değiştirdi. Rakip bugün, ikinci yarı gibi oynayacaktır. İlk maç ile aynı ilk 11 olmayacak. Amacımız sürekli takımı geliştirmek. Biz çok iyi hazırlandık. Konferans Ligi'ni kazanma şansımız var. Beşiktaş olarak her maça ciddi hazırlanıp finale gitmeyi hedefliyoruz. Büyük bir camiada standartlar yüksek olur. Oyuncuların formayı hak ettiğini kanıtlaması gerekiyor. Hak edenler formayı giyer. Her maçta daha iyiye gitmeyi bekliyorum. 14-15 oyuncumuz oynama durumunda, ama geliştirmemiz gereken çok şey var. Her maç ve idman, oyuncular için bir fırsat. Umarım seçim yapmak zorlaşır" dedi.

REKABET OLMASI NORMAL

Genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, St. Patrick's maçı öncesi yaptığı açıklamada taraftarlarıyla birlikte güzel bir galibiyet elde etmek istediklerini söyledi. Oynadığı bölgedeki forma rekabetine de değinen Demir Ege, "Burası Beşiktaş. Sürekli rekabetin olması çok normal. Hocamız ne istiyorsa ben ona adapte olup en iyi performansı göstermek istiyorum" dedi.

