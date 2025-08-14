CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Fahri Boğa oldu

Fahri Boğa oldu

1. Lig ekibi İstanbulspor, Beşiktaş’ın merkez orta saha oyuncusu Fahri Kerem Ay’ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Fahri Boğa oldu

Transferin en hareketli takımlarından Beşiktaş, bir yandan kadrosuna takviye için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan planlamada yer almayan futbolcularla yollarını ayırıyor. Siyah- beyazlı kulüp, Fahri Kerem Ay'ı kiralık olarak gönderdi. Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun kiralık olarak transferi için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Fahri Kerem Ay geride kalan sezonda Beşiktaş U19 Takımında 17 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergileyip 8 gole katkı yaptı. Genç oyuncu A Takımı'nda ise 4 karşılaşmada forma şansı buldu.

