Fahri Boğa oldu

Transferin en hareketli takımlarından Beşiktaş, bir yandan kadrosuna takviye için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan planlamada yer almayan futbolcularla yollarını ayırıyor. Siyah- beyazlı kulüp, Fahri Kerem Ay'ı kiralık olarak gönderdi. Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun kiralık olarak transferi için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Fahri Kerem Ay geride kalan sezonda Beşiktaş U19 Takımında 17 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergileyip 8 gole katkı yaptı. Genç oyuncu A Takımı'nda ise 4 karşılaşmada forma şansı buldu.