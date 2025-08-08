Usta yazardan Beşiktaş yorumu: Galibiyet ilaç gibi geldi!

Beşiktaş zayıf rakibi karşısında oyuna çok etkili ve istekli başladı. Oyunun kontrolü tamamen Beşiktaş'taydı. İlk yarıda sağ kanadı Ernest Muçi ile etkili kullanarak farka gitti. Orkun Kökçü, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Tammy Abraham, St Patricks karşısında oldukça etkiliydiler. Ancak bu skor Beşiktaş'ı aldatmamalı çünkü karşısında ilk yarı hücum istatistiklerinde gol beklentisi dahil hepsi sıfır olan çok etkisiz bir rakip vardı. Beşiktaş'ın savunmada yaşadığı sıkıntılar devam ediyor. İkinci yarı Beşiktaş oyunu rölantiye aldı. Patricks daha etkili göründe ve ikinci yarının hemen başında gol buldu. Beşiktaş skor farkı yakalayınca maç bir anda uluslararası resmi hazırlık maçı havasına döndü. Daha önce süre almayan veya az süre alan oyuncuları sahaya sürerek teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer bunu fırsata dönüştürdü. Tur Beşiktaş'a hayırlı olsun.
Sloven David Smajc 36 yaşında. 2023'de Beşiktaş'ın içeride 5-0 yenildiği Club Brugge maçını yönetmişti. Geçen sezon Uluslar C Ligi'nde yönettiği BulgaristanLüksemburg maçında gösterdiği 11 sarı kart ile şaşkınlık yaratmıştı! Bu sezon ikinci maçı. Maalesef Konferans Ligi olunca UEFA'da maçlara 2. kategori hakem kullanılıyor. Yönetim anlayışına baktığımızda düşük profil bir hakem. Patricks'in 39'da Lennon ile attığı gol öncesi açık faul vardı gol iptali doğruydu. 41'de Lennon ceza alanı içinde Abraham'a net bir faul yaptı. Hakem penaltı verdi Sanırım verdiği karardan emin değildi! Çünkü VAR penaltı kararını onaylayınca hakemin yüzü değişti bu kez ilk çaldığı düdükten daha etkili bir düdükle kararını tekrarladı. Patricks'in 49'da Power ile bulduğu golde ofsayt değerlendirmesine her ne kadar açılar doyurucu olmasa da VAR'a güven duymak zorundayız.
TURGAY DEMİR – OGS KALSIN
Konferans Ligi yolunda, 300 bin nüfuslu Güney Dublin'in temsilcisi St Patricks 1929'da kurulmuş ve yaklaşık yüz yıldır adını duyurmaya çalışıyor... Bildiğin kasaba takımı... En pahalı oyuncusu 350 bin Euro olan böyle zayıf bir rakibi deplasmanda dörtlemek turu kolaylamak demek. Bu tartışılmaz. Ancak bu galibiyet, sezon öncesi hangi Beşiktaşlı'ya, ne kadar umut verdi işte orası tartışılır... İlk 45 dakikada herkesin yerli yerinde oynadığı, OGS dahil kimsenin de şapkadan tavşan çıkarmaya çalışmadığı bir görüntüyle sahaya yayılan Beşiktaş, Rafa, Muçi, Abraham, Orkun ve Babel havasında oynayan Joao Mario'nun etkili oyunlarıyla dört gol buldu. Bu dönemde İrlanda temsilcisi Beşiktaş kalesine pek gelemedi... İkinci yarıda Beşiktaş vites düşürünce rakip bir gol ve iki de pozisyon buldu.
Solskjaer skorun da verdiği rahatlıkla bolca değişiklik yapmasına rağmen Onur, Rafa ve Abraham çizgisini bozmadı. İskeletin ön tarafının bu olduğu kesinleşmiş oldu böylece. Mert ve önündeki Paulista da bana göre iskeletin arka tarafı... N'Didi geldiğine göre artık daha ısıran bir orta saha olacağını da söyleyebiliriz. Bu vesileyle şunu da söylemeliyim; Arroyo ve Demir Ege bu sezon yeteri kadar süre alacaklar gibi geliyor bana. Bu noktada önemli olan bu gençleri doğru zamanda oynatmak ve gelişimlerine katkı sağlamak. Yoksa kenarda tutup tutup sıkışınca sahaya atmak onları kazanmak değil kaybetmek olur. Hiç şüphe yok ki, OGS tutkunları şimdi "Solskjaer kalsın!" demeye başlayacaklar. Ligde ya da Avrupa'da alınacak ilk yenilgide ise tribünde isyanlar başlayacak. Ben bir kez daha haykırmak istiyorum; OGS, Beşiktaş'ın hocası değil. NET.
SİNAN VARDAR – TESELLİ GALİBİYETİ
Shakhtar karşısında kaybedilen turun ardından Beşiktaş için St. Patrick's ile oynanan bu maç, moral açısından önemli bir fırsat oldu. Rakibin bütçesi ve kadro seviyesi bir hayli düşük olsa da siyahbeyazlıların bu tarz bir galibiyete ihtiyacı vardı. Nitekim alınan sonuç, tam anlamıyla ilaç gibi geldi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjær, takımını 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya sürdü. Bu formasyon, hücumda Beşiktaş'a önemli bir esneklik sağladı. Özellikle kanat oyuncuları Muçi ve João Mário sık sık yer değiştirerek St. Patrick's savunmasının dengesini bozdu. Maçın başından itibaren uygulanan yoğun pres, rakibi hataya zorladı. Gollerin de gösterdiği gibi Beşiktaş özellikle sağ kanadı etkili kullandı; Svensson ve Muçi'nin bindirmeleriyle birçok pozisyon üretildi.
Siyah-beyazlılar, ilk yarıda oyunu tamamen kontrol etti. Hem dizilişin sağladığı denge hem de oyuncu kalitesinin farkı, temsilcimizin devreye 4-0 gibi rahat bir skorla gitmesini sağladı. Tammy Abraham ise tarihe geçti. İngiliz golcü, Beşiktaş formasıyla bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Abraham'ın isteği ve coşkusu, takıma olumlu bir hava kattı. İkinci yarıya ise skorun rehavetiyle başladık ve kalemizde golü gördük. Sakatlığı mı oldu bilemiyorum ama Jonas Svensson – Tayfur Bingöl değişikliğine anlam veremedim. İlk yarıda en işlek bölge sağ taraftı; bu değişiklikten sonra da golü yedik, açıkçası şaşırmadım. Oyun, ikinci yarıda durağan hale geldi. Beşiktaş, skor avantajını alarak evine dönmeyi bildi. Şunu da belirtmek lazım; St. Patricks'in ilk 11'inin toplam değeri sadece 500 bin Euro. Bu paraya Beşiktaş'a bir değil yarım futbolcu bile getiremezsiniz. Bunu da göz ardı etmemek gerek.