Usta yazardan Beşiktaş yorumu: Galibiyet ilaç gibi geldi!

Solskjaer skorun da verdiği rahatlıkla bolca değişiklik yapmasına rağmen Onur, Rafa ve Abraham çizgisini bozmadı. İskeletin ön tarafının bu olduğu kesinleşmiş oldu böylece. Mert ve önündeki Paulista da bana göre iskeletin arka tarafı... N'Didi geldiğine göre artık daha ısıran bir orta saha olacağını da söyleyebiliriz. Bu vesileyle şunu da söylemeliyim; Arroyo ve Demir Ege bu sezon yeteri kadar süre alacaklar gibi geliyor bana. Bu noktada önemli olan bu gençleri doğru zamanda oynatmak ve gelişimlerine katkı sağlamak. Yoksa kenarda tutup tutup sıkışınca sahaya atmak onları kazanmak değil kaybetmek olur. Hiç şüphe yok ki, OGS tutkunları şimdi "Solskjaer kalsın!" demeye başlayacaklar. Ligde ya da Avrupa'da alınacak ilk yenilgide ise tribünde isyanlar başlayacak. Ben bir kez daha haykırmak istiyorum; OGS, Beşiktaş'ın hocası değil. NET.