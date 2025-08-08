HaberlerBeşiktaş İrlanda basınından flaş Beşiktaş yorumu: Sinir bozucu bir motivasyona sahipti!
Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i 4-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İrlanda basını, mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte öne çıkan manşetler… (BJK spor haberleri)
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın yıldızlaştığı maçta St. Patrick's ile aynı klasmanda olmadığını gösterdi. (RTE)
Konferans Ligi karşılaşmasında Abraham'ın üç golüyle Beşiktaş, St. Patrick's'i devirdi. (FM104)
Solskjaer, Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk'e toplamda 6-2'lik skorla mağlup olduktan sonra bu maça büyük bir baskı altında geldi. Ancak Pat'in, teknik direktörleri için oynamayan, moralsiz ve parçalanmış bir rakiple karşılaşacakları yönündeki umutları gerçekleşmedi. Bunun yerine Beşiktaş, başından beri sinir bozucu bir motivasyona sahipti. (The 42)