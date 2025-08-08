CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İrlanda basınından flaş Beşiktaş yorumu: Sinir bozucu bir motivasyona sahipti!

İrlanda basınından flaş Beşiktaş yorumu: Sinir bozucu bir motivasyona sahipti!

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i 4-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İrlanda basını, mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte öne çıkan manşetler… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 11:21
İrlanda basınından flaş Beşiktaş yorumu: Sinir bozucu bir motivasyona sahipti!

Tammy Abraham'ın hat-trick'i ile Türk takımı maçı domine etti. (The Irish Times)

İrlanda basınından flaş Beşiktaş yorumu: Sinir bozucu bir motivasyona sahipti!

Solskjaer'in Beşiktaş'ı, ilk yarıda attığı dört sersemletici golle St. Patrick's'i mağlup etti. (The 42)

İrlanda basınından flaş Beşiktaş yorumu: Sinir bozucu bir motivasyona sahipti!

Tammy Abraham'ın ilk yarıda hat-trick yaptığı maçta St. Patrick's, Beşiktaş'tan acı bir ders aldı. (The Irish Independent)

İrlanda basınından flaş Beşiktaş yorumu: Sinir bozucu bir motivasyona sahipti!

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın yıldızlaştığı maçta St. Patrick's ile aynı klasmanda olmadığını gösterdi. (RTE)

İrlanda basınından flaş Beşiktaş yorumu: Sinir bozucu bir motivasyona sahipti!

Konferans Ligi karşılaşmasında Abraham'ın üç golüyle Beşiktaş, St. Patrick's'i devirdi. (FM104)

İrlanda basınından flaş Beşiktaş yorumu: Sinir bozucu bir motivasyona sahipti!

Solskjaer, Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk'e toplamda 6-2'lik skorla mağlup olduktan sonra bu maça büyük bir baskı altında geldi. Ancak Pat'in, teknik direktörleri için oynamayan, moralsiz ve parçalanmış bir rakiple karşılaşacakları yönündeki umutları gerçekleşmedi. Bunun yerine Beşiktaş, başından beri sinir bozucu bir motivasyona sahipti. (The 42)

