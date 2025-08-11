Adalı gündeme dair konuşacak

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, bugün saat 14:00'te Tüpraş Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda, Adalı'nın kulübün gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunması ve basın mensuplarının sorularını yanıtlaması bekleniyor. Başkan Adalı'nın, siyah-beyazlıların transfer politikası ile sezon değerlendirmelerine dair detayları paylaşacağı öngörülüyor.