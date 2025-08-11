CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Kartal’a 3 isimden sevindirici haber

Kartal’a 3 isimden sevindirici haber

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan futbolcular Ernest Muçi, Felix Uduokhai ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'dan sevindirici haberler geldi.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Kartal’a 3 isimden sevindirici haber

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 14 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's ile sahasında oynayacağı 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan futbolcular Ernest Muçi, Felix Uduokhai ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'dan sevindirici haberler geldi. St. Patrick's karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ernest Muçi takımla birlikte çalışmalara başladı. Hastalığı sebebiyle kadroda yer almayan Uduokhai de iyileşerek takıma katıldı. Öte yandan genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu da siyah-beyazlı ekibin antrenmanlarında yer aldı.

Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 00:55
Bodrum'da puanlar paylaşıldı! Bodrum'da puanlar paylaşıldı! 00:30
