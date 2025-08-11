Kartal’a 3 isimden sevindirici haber

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 14 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's ile sahasında oynayacağı 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan futbolcular Ernest Muçi, Felix Uduokhai ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'dan sevindirici haberler geldi. St. Patrick's karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ernest Muçi takımla birlikte çalışmalara başladı. Hastalığı sebebiyle kadroda yer almayan Uduokhai de iyileşerek takıma katıldı. Öte yandan genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu da siyah-beyazlı ekibin antrenmanlarında yer aldı.