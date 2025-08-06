Beşiktaş İrlanda'ya uçtu

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Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşacak. Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla İrlanda'nın Dublin kentine hareket etti. Alman stoper Felix Uduokhai baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı. Öte yandan Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç ile Genel Sekreter Uğur Fora, takımla birlikte İrlanda'ya gitti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in belirlediği kamp kadrosu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica , Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz ,Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Al Musrati, Tammy Abraham."