6 futbolcu ile yollar ayrılacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar'a elenen Beşiktaş'ta ayrılacak isimler belli oldu. Daha önce Bahtiyar Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Kerem Atakan Kesgin'i bonservisleriyle gönderen, Göktuğ Baytekin'i Sakaryaspor'a kiralayan ve Semih Kılıçsoy'un Cagliari'ye kiralık transferini tamamlamak üzere olan Beşiktaş'ta, 6 futbolcu ile daha yolların ayrılması bekleniyor.Teknik direktör Solskjaer'in isimlerini yönetime bugün açıklayacağı futbolcuların Al-Musrati, Alex Oxlade-Chamberlain, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Joao Mario ve Jean Onana olduğu öğrenildi.
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