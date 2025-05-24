TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Partey müjdesi!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın transfer listesinde Arsenal'de forma giyen Thomas Partey olduğu öne sürüldü. İngiltere'nin The Mirror Gazetesi'nin haberine göre; Siyah-beyazlılar, yıldız orta saha oyuncusu için girişimlere başladı. Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Ganalı futbolcu için menajerine şartlarını sorduğu öğrenildi.

Bonservis bedeli ödenmeyecek 1.85'lik orta saha için yapılan ilk görüşme olumlu sonuçlandığı iddia edildi. Haber detayında, 31 yaşındaki futbolcu ile İspanya, İtalya ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği ancak ilgisini resmileştiren ve transfer görüşmelerini başlatan tek takımın Beşiktaş olduğu belirtildi. Tecrübeli ön liberonun sözleşmesinin Haziran 2025'te sona erecek olması Arsenal'in sözleşmeyi yenilememesi transferin gerçekleşme olasılığını yükseltiyor. Bu sezon Arsenal formasıyla 51 maça çıkan Partey, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.