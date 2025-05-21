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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Mario Pasalic atağı! Teklif yolda

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Mario Pasalic atağı! Teklif yolda

Atalanta ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Mario Pasalic’i gündemine alan Beşiktaş, 30 yaşındaki orta saha için teklifte bulunacak. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Mario Pasalic atağı! Teklif yolda

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Yeni sezonda önceliğini forvet ve orta saha transferine veren siyahbeyazlılar çok önemli isimleri gündemine almış durumda. Hücumda çok sayıda isimle temasta bulunan yönetim, orta alanda da Gedson Fernandes'in yanına uyum sağlayacak bir oyuncu arıyor. Siyah- beyazlılarda gündeme gelen son isim ise sezon sonunda İtalyan ekibi Atalanta ile sözleşmesi sona erecek olan Mario Pasalic. 30 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu için yönetim ilerleyen günlerde harekete geçecek

İMZA PARASI VERİLECEK

Bonservis bedeli ödemeden Pasalic'i renklerine katmak isteyen siyah-beyazlılar, oyuncuya Atalanta'da kazandığı 1.8 milyon euro'luk maaşın üzerinde bir teklifte bulunarak ikna etmeye çalışacak. Ayrıca imza parası ödemeye hazır olan yönetim, Avrupa'dan da teklifler alan Hırvat orta sahaya siyahbeyazlı formayı giydirmeye çalışacak. Ara transfer döneminde de Türk takımlarıyla ismi anılan Pasalic, bu sezon Serie A'da 33 maçta forma giyerken 3 gol attı ve 4 asist kaydetti.

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