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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Pasalic bombası!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Pasalic bombası!

Gedson Fernandes’in yanına Hırvat yıldızı getirerek orta alandaki krizi sonlandırmak isteyen Beşiktaş yönetimi, elini çabuk tutarak Pasalic’i renklerine katmaya çalışacak. İşte transfere dair tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Pasalic bombası!

Son yıllarda ligin ilk yarısında zirve yarışından koparak taraftarını üzen Beşiktaş, yeni sezonda bu yarışın içerisinde yer almak istiyor. Bunun için kolları sıvayan Başkan Serdal Adalı, kulübe önemli isimler kazandırmak istiyor. Gedson Fernandes'i gelen tekliflere karşın elde tutmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, yanına kendisini ispatlamış bir isim getirecek. O futbolcu ise teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de çok beğendiği Mario Pasalic. İtalyan ekibi Atalanta ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki orta saha için gaza basıldı.

ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR

Avrupa takımlarının da radarında bulunan ve haziran ayında bonservisini eline alacak olan Hırvat futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, hızlı davranarak işi neticelendirmenin planlarını yapıyor. Senelik 1.8 milyon Euro kazanan Pasalic için 2.5 milyon Euro yıllık ücrete çıkacak olan Kara Kartal, ayrıca taksitler halinde imza parası ödemeyi de göze aldı. Menajerler vasıtasıyla temasa geçilen 30 yaşındaki Hırvat yıldız için ilerleyen günlerde İtalya'ya çıkarma yapılacak. Ligler sona erdikten sonra transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Bu sezon Atalanta ile 46 resmi maça çıkan Pasalic, istikrarlı yapısı ile dikkat çekiyor.

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