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Kartal, bugün Alanya yolcusu
Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı futbolcular, minyatür kale maçın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla günü tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını noktalayacak ve akşam saatlerinde özel uçakla Alanya'ya gidecek.
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