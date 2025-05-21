Musrati ve Muçi yolcu

BEŞİKTAŞ'TA eski başkanlardan Hasan Arat döneminde toplamda 21 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Ernest Muçi ve Al Musrati gelecek sezon kadroda düşünülmüyor. Monaco'nun kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladığı Al Musrati, takıma geri dönecek. Ancak teknik heyetin takımda düşünmediği Al Musrati ve Ernest Muçi'ye takım aranıyor. İki oyuncudan elde edilmesi planlanan bonservis bedeliyle takım yeniden oluşturulacak.

Takım izin yaptı

SÜPER Lig'de bu hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş dünü izin yaparak geçirdi. Bir günlük iznin ardından bugün teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde toplanacak olan siyah-beyazlılar, Çaykur Rize maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

Mutlu yıllar Marcelo

SİYAH-BEYAZLILAR eski yıldızı Marcelo Guedes'i unutmadı. Daha önce Beşiktaş'ta bir sezon forma giyen ancak kısa sürede iz bırakmayı başaran Brezilyalı yıldızın 38. yaş gününü resmi sosyal medya hesabından şöyle kutlandı: "Bugün unutulmaz futbolcularımızdan Marcelo Guedes'in doğum günü. İyi ki doğdun Marcelo, mutlu yıllar."