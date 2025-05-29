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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Asprilla sürprizi! Serdal Adalı görüşmeyi yaptı

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Asprilla sürprizi! Serdal Adalı görüşmeyi yaptı

Siyah-beyazlılar aradığı kanat oyuncusunu İspanya’da buldu. İspanyol basınının iddiasına göre; Yaser Asprilla ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve ufak pürüzlerin kaldığı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Asprilla sürprizi! Serdal Adalı görüşmeyi yaptı

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın Asprilla'ya olan ilgisi yoğunlaştı. İspanya basınından RAC1 muhabiri Billy Zarankov'un haberine göre; Kartal, Girona'nın Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı renklerine bağlamak için harekete geçti. Scout Şefi Eduard Graf'ın, Yaser Asprilla'nın menajeri Jonathan Herrera ile haftalardır görüşmelerde bulunduğu ve transferde oyuncunun yüksek maliyetini düşürmek için alternatif çözümler aradığı bildirildi.

SERDAL ADALI İSPANYA'DA GÖRÜŞTÜ

Başkan Serdal Adalı'nın Asprilla transferi için İspanya'ya gittiği de öne sürüldü. Geçen sezon 27 lig maçında 3 gol, 1 asistle oynayan Kolombiyalı Asprilla'nın güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Girona'nın, 15 - 20 milyon euro arası bir bedelle transfere onay verdiği belirtilirken Başkan Serdal Adalı'nın ve kurmaylarının 21 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği gelen bilgiler arasında. Asprilla, 8 kez görev yaptığı Kolombiya Milli Takımı'nda 2 gol kaydetti.

Arroyo ve Elan Ricardo transferlerinin ardından Kolombiya'dan 21 yaşındaki Asprilla'nın gündeme gelmesi yeni sezonda Beşiktaş'ta Latin rüzgarının eseceği sinyalini verdi.

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