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Haberler Beşiktaş Mahmudu Bajo transferinde mutlu son! İşte Beşiktaş'a maliyeti

Mahmudu Bajo transferinde mutlu son! İşte Beşiktaş'a maliyeti

Gelecek sezon için çalışmalarına Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde devam eden Beşiktaş, gündemine Mahmudu Bajo'yu almıştı. Slovak basını, siyah beyazlıların transferi bitirdiğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 21:35
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Mahmudu Bajo transferinde mutlu son! İşte Beşiktaş'a maliyeti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'i üçüncü bitirerek Avrupa Ligi'nde boy göstermeyi hedeflerken öte yandan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde kadroda gençleşme çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılar, scout ekibinin gözlemleri ve önerileri sonucu Dunajska Streda takımında forma giyen Mahmudu Bajo'yu listesine dahil etmişti.

Slovak basını, Kara Kartal'ın transferde mutlu sona ulaştığını duyurdu.

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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Futbalove Zakulisie'den derlediği habere göre; siyah beyazlılar, Bajo'nun transferi için 2.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeme konusunda Slovak temsilcisi ile anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki oyuncu için bonus ödemelerinin de olacağı belirtildi.

Gambiyalı oyuncu, bu sezon Streda forması ile 32 maçta 2 bin 555 dakika süre alırken takımına skor katkısı sağlayamadı.

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