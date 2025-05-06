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Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

Trendyol Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 21:22
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Trendyol Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik, çeşitli sebeplerle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u disipline gönderdi.

Süper Lig kulüplerinin yanı sıra Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Pendikspor, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Boluspor da müşavirlik tarafından çeşitli nedenlerle disipline sevk edildi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, yöneticiler Rıza Erkut Yurdemi, Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ve Furkan Güven ile Antalyaspor görevlileri Ömer Akbaş, Süleyman Gözaçık, Mevlüt Altınbaş, Buğra Tercan ve Seher Karakaş, Ümraniyespor futbolcusu Barış Ekincier ve Boluspor yöneticisi Mahmut Çimender de disipline gönderilen isimler oldu.

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