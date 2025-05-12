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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! İşte o takımlar

BEŞİKTAŞ HABERİ - Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! İşte o takımlar

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş altyapısının son dönemde yetiştirdiği en dikkat çekici isimlerden biri olan Demir Ege Tıknaz, Avrupa devlerinin transfer listesine girmeye başladı. Sezon başında Portekiz'in Rio Ave kulübüne kiralanan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sergilediği performansla hem Portekiz'in üç büyük kulübü Benfica, Porto ve Sporting'in hem de Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in ilgisini çekti. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 15:57
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BEŞİKTAŞ HABERİ - Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! İşte o takımlar

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve sezon başında kiralık olarak Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye gönderilen Demir Ege Tıknaz, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye başladı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! İşte o takımlar

Genç futbolcu, gösterdiği performansla hem Portekiz'in büyük kulüplerini hem de Almanya'dan güçlü bir takımı harekete geçirdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! İşte o takımlar

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Benfica, Porto ve Sporting'in yanı sıra Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig de 20 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! İşte o takımlar

Haberde, kulüplerin genç oyuncuyu yakından takip ettiği ve yaz transfer döneminde resmi teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! İşte o takımlar

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rio Ave'nin 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığını ve oyuncuyu daha yüksek bir bonservis bedeliyle satabileceğini dile getirmişti.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! İşte o takımlar

Bu sezon Rio Ave formasıyla 32 maçta sahaya çıkan Demir Ege Tıknaz, 4 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.

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