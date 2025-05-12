BEŞİKTAŞ HABERİ - Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! İşte o takımlar
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş altyapısının son dönemde yetiştirdiği en dikkat çekici isimlerden biri olan Demir Ege Tıknaz, Avrupa devlerinin transfer listesine girmeye başladı. Sezon başında Portekiz'in Rio Ave kulübüne kiralanan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sergilediği performansla hem Portekiz'in üç büyük kulübü Benfica, Porto ve Sporting'in hem de Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in ilgisini çekti. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
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Haberde, kulüplerin genç oyuncuyu yakından takip ettiği ve yaz transfer döneminde resmi teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rio Ave'nin 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığını ve oyuncuyu daha yüksek bir bonservis bedeliyle satabileceğini dile getirmişti.
Bu sezon Rio Ave formasıyla 32 maçta sahaya çıkan Demir Ege Tıknaz, 4 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.
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