BEŞİKTAŞ HABERİ - Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! İşte o takımlar

Haberde, kulüplerin genç oyuncuyu yakından takip ettiği ve yaz transfer döneminde resmi teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rio Ave'nin 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığını ve oyuncuyu daha yüksek bir bonservis bedeliyle satabileceğini dile getirmişti.