BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: İngilizler Mustafa Hekimoğlu'nun peşinde!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre İngiliz ekibi Hekimoğlu'nun maçlarını düzenli olarak izleyerek, genç oyuncunun gelişimini adım adım takip ediyor. Hekimoğlu'nun yetenekleri ve futbol anlayışındaki olgunluk, Aston Villa'nın ilgisini çekmesine sebep oldu.