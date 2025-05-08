BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: İngilizler Mustafa Hekimoğlu'nun peşinde!

Beşiktaş'ın genç yıldızlarından Mustafa Hekimoğlu, önemli ekiplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Geleceğin önemli yıldızlarından biri olarak gösterirken 18 yaşındaki oyuncu için Aston Villa sezon sonunda siyah beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre İngiliz ekibi Hekimoğlu'nun maçlarını düzenli olarak izleyerek, genç oyuncunun gelişimini adım adım takip ediyor. Hekimoğlu'nun yetenekleri ve futbol anlayışındaki olgunluk, Aston Villa'nın ilgisini çekmesine sebep oldu.
SOLSKJAER'İN GÖZDESİ
Beşiktaş, altyapısından yetişen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Mustafa Hekimoğlu'nun sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatılmıştı. Solskjaer, derbi sonrası yaptığı açıklamada, Mustafa'nın büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve genç oyuncunun gelişimine katkıda bulunmak istediğini söylemişti.
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