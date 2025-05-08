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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: İngilizler Mustafa Hekimoğlu'nun peşinde!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: İngilizler Mustafa Hekimoğlu'nun peşinde!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Mustafa Hekimoğlu için İngilizler devreye girdi. Siyah beyazlılarda Solskjaer'in gözdesi olan oyuncu için ne kadar bonservis teklif edileceği merak konusu oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 10:09
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: İngilizler Mustafa Hekimoğlu'nun peşinde!

Beşiktaş'ın genç yıldızlarından Mustafa Hekimoğlu, önemli ekiplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Geleceğin önemli yıldızlarından biri olarak gösterirken 18 yaşındaki oyuncu için Aston Villa sezon sonunda siyah beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: İngilizler Mustafa Hekimoğlu'nun peşinde!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre İngiliz ekibi Hekimoğlu'nun maçlarını düzenli olarak izleyerek, genç oyuncunun gelişimini adım adım takip ediyor. Hekimoğlu'nun yetenekleri ve futbol anlayışındaki olgunluk, Aston Villa'nın ilgisini çekmesine sebep oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: İngilizler Mustafa Hekimoğlu'nun peşinde!

SOLSKJAER'İN GÖZDESİ

Beşiktaş, altyapısından yetişen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Mustafa Hekimoğlu'nun sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatılmıştı. Solskjaer, derbi sonrası yaptığı açıklamada, Mustafa'nın büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve genç oyuncunun gelişimine katkıda bulunmak istediğini söylemişti.

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