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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta imzalar atıldı! "Tarihi bir adım"

Beşiktaş'ta imzalar atıldı! "Tarihi bir adım"

Beşiktaş, resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklama ile finansal bağımsızlığa kavuşma yolunda tarihi bir adım attığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 17:52
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Beşiktaş'ta imzalar atıldı! "Tarihi bir adım"

Beşiktaş, resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklama ile finansal bağımsızlığa kavuşma yolunda tarihi bir adım attığını duyurdu.

Siyah beyazlılar, kulübe ait taşınmazın üzerinde proje geliştirmek adına iş birliği protokolü imzaladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Finansal Bağımsızlığa Kavuşmak İçin Tarihi Bir Adım Daha

Kulübümüzü finansal açıdan tam bağımsız hale getirmek, mali yapımızı daha sağlam temellere oturtmak ve sportif başarılarımızı daha da ileriye taşıyacak yatırımlara alan açmak amacıyla bağlı ortaklığımız Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'de sermaye artırımını hayata geçiren Serdal Adalı başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz, bu doğrultuda tarihi bir adım daha attı.

Kulübümüz, Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15.382,49 m² yüz ölçümüne sahip taşınmazımız üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalamıştır.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile geliştirilecek projeden elde edilecek gelirle kulübümüz mali açıdan güçlü bir yapıya kavuşacaktır.

Kulübümüzün son yıllarda imzalamış olduğu bu en önemli gelir getirici anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

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