Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması! Transfer için hedefte üç bölge var
Son dakika Beşiktaş haberi | Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezona iddialı bir kadroyla girebilmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetle yapılan görüşmeler doğrultusunda yeni sezon planlamasında takviye yapılması gereken üç bölgeyi öncelikli hedef olarak belirledi. İşte Beşiktaş'ın yeni sezon hamlelerine dair detaylar... (BJK spor haberleri)
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Görüşmenin merkezinde kadro planlaması ve transfer çalışmaları yer alacak.
Ligde son altı maçında sadece bir galibiyet elde eden Kartal, kalan karşılaşmalardan maksimum puanla ayrılarak Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştirmek istiyor.
Solskjaer de Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuncuların antrenman performansından memnun olduğunu ve son haftaların hem Avrupa bileti hem de gelecek sezon planlaması açısından belirleyici olacağını ifade etmişti.
TRANSFERDE ÖNCELİK BELLİ
Milliyet'in haberine göre, yeni sezon planlamasında en çok ihtiyaç duyulan mevkiler olarak forvet, 6 numara ve sol bek öne çıkıyor.
Ancak teknik direktör Solskjaer'in talepleri doğrultusunda kadroya farklı bölgeler için de takviyeler yapılması gündemde.
KİRALIKLARIN GELECEĞİ MASADA
Toplantıda kiralık gönderilen futbolcuların durumları da değerlendirilecek.
Sezon başı ve devre arasında takımdan ayrılan oyuncular arasında; Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Al Musrati (Monaco), Jean Onana (Genoa), Can Keleş (Kasımpaşa), Kartal Kayra Yılmaz (Kayserispor) ve Jackson Muleka (Al-Kholood) yer alıyor. Satın alma opsiyonu ile kiralanan Demir Ege, Al Musrati, Onana ve Muleka'nın durumları ise sezon sonunda netlik kazanacak.
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