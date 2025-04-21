Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması! Transfer için hedefte üç bölge var

Ligde son altı maçında sadece bir galibiyet elde eden Kartal, kalan karşılaşmalardan maksimum puanla ayrılarak Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştirmek istiyor.

Solskjaer de Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuncuların antrenman performansından memnun olduğunu ve son haftaların hem Avrupa bileti hem de gelecek sezon planlaması açısından belirleyici olacağını ifade etmişti.