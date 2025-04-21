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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması! Transfer için hedefte üç bölge var

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması! Transfer için hedefte üç bölge var

Son dakika Beşiktaş haberi | Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezona iddialı bir kadroyla girebilmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetle yapılan görüşmeler doğrultusunda yeni sezon planlamasında takviye yapılması gereken üç bölgeyi öncelikli hedef olarak belirledi. İşte Beşiktaş'ın yeni sezon hamlelerine dair detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 11:01
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Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması! Transfer için hedefte üç bölge var

Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan ve Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Beşiktaş, hem sezonun son düzlüğünü başarılı tamamlamak hem de yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak adına çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması! Transfer için hedefte üç bölge var

Siyah-beyazlılarda bu doğrultuda önemli bir zirve düzenlenecek.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması! Transfer için hedefte üç bölge var

Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve scout ekibinin başındaki Eduard Graf, bu hafta içerisinde bir araya gelerek yeni sezonun yol haritasını çizecek.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması! Transfer için hedefte üç bölge var

Görüşmenin merkezinde kadro planlaması ve transfer çalışmaları yer alacak.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması! Transfer için hedefte üç bölge var

Ligde son altı maçında sadece bir galibiyet elde eden Kartal, kalan karşılaşmalardan maksimum puanla ayrılarak Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştirmek istiyor.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması! Transfer için hedefte üç bölge var

Solskjaer de Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuncuların antrenman performansından memnun olduğunu ve son haftaların hem Avrupa bileti hem de gelecek sezon planlaması açısından belirleyici olacağını ifade etmişti.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması! Transfer için hedefte üç bölge var

TRANSFERDE ÖNCELİK BELLİ

Milliyet'in haberine göre, yeni sezon planlamasında en çok ihtiyaç duyulan mevkiler olarak forvet, 6 numara ve sol bek öne çıkıyor.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması! Transfer için hedefte üç bölge var

Ancak teknik direktör Solskjaer'in talepleri doğrultusunda kadroya farklı bölgeler için de takviyeler yapılması gündemde.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması! Transfer için hedefte üç bölge var

KİRALIKLARIN GELECEĞİ MASADA

Toplantıda kiralık gönderilen futbolcuların durumları da değerlendirilecek.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması! Transfer için hedefte üç bölge var

Sezon başı ve devre arasında takımdan ayrılan oyuncular arasında; Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Al Musrati (Monaco), Jean Onana (Genoa), Can Keleş (Kasımpaşa), Kartal Kayra Yılmaz (Kayserispor) ve Jackson Muleka (Al-Kholood) yer alıyor. Satın alma opsiyonu ile kiralanan Demir Ege, Al Musrati, Onana ve Muleka'nın durumları ise sezon sonunda netlik kazanacak.

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