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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Paul Onuachu gelişmesi! 3 yıllık imza...

Beşiktaş'ta Paul Onuachu gelişmesi! 3 yıllık imza...

Yeni sezon için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden biri olan Paul Onuachu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların Onuachu'nun bonservisini almak için önemli bir hamle yaptığı ileri sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'ta Paul Onuachu gelişmesi! 3 yıllık imza...

Beşiktaş'ın daha önce Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen başarılı performansı ile dikkat çeken Southampton'un golcüsü Paul Onuachu'nun bonservisini almak için önemli bir hamle yaptığı ileri sürüldü. Daily Star'ın haberine göre; Southampton'ın küme düşmesinin onaylanmasıyla birlikte Onuachu, ayrılabilecek oyuncular arasında yer aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Onuachu'yu transfer etmek için İngiliz kulübüyle temasa geçti.

SICAK BAKIYOR

Haber detayında, 30 yaşındaki futbolcunun bağlı olduğu menajerlik şirketi CMG Sports'un bir yetkilisine dayandırılan bilgiye göre Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Onuachu için Beşiktaş, mevcut sezon bitmeden anlaşmayı netleştirecek ve Nijeryalı santraforla anlaşma sağlanması halinde de 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Onuachu, İngiltere Premier Lig'de bu sezon 22 maçta forma giydi ve sahada kaldığı 911 dakikada 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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