Arat yasal süreci başlattı

Hasan Arat'ın avukatı Altın Mimir, yumruklu saldırı gerçekleştiren divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ve dün yaşanan olaylarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Mimir yaptığı açıklamada, "Küfürlü konuşmak, fiziksel saldırıda bulunmak, tüm bunlara azmettirmek suç olup, Tevfik Yamantürk ve adamları hakkında her türlü hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat, divan kurulu toplantısında yaşadığı yumruklu saldırı sonrasında soluğu hastanede aldı. Yumruklu saldırıya uğrayan Hasan Arat'ın darp raporu aldığı ve bunu hukuki süreçte kullanacağı öğrenildi.

YAMANTÜRK İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkanlardan Hasan Arat'a gerçekleştirdiği yumruklu saldırı sonrasında istifa etmeyi düşünüyor. Önceki gün gerçekleştirilen divan toplantısında Hasan Arat'a önce küfürlü sözler sarfeden ardından da yumruk atan Yamantürk'ün görevi bırakmayı düşündüğü öğrenildi.