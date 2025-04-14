  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Arat yasal süreci başlattı

Arat yasal süreci başlattı

Önceki gün gerçekleşen Divan kurulu toplantısında saldırıya uğrayan Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat, hukuki süreci başlattığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arat yasal süreci başlattı

Hasan Arat'ın avukatı Altın Mimir, yumruklu saldırı gerçekleştiren divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ve dün yaşanan olaylarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Mimir yaptığı açıklamada, "Küfürlü konuşmak, fiziksel saldırıda bulunmak, tüm bunlara azmettirmek suç olup, Tevfik Yamantürk ve adamları hakkında her türlü hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat, divan kurulu toplantısında yaşadığı yumruklu saldırı sonrasında soluğu hastanede aldı. Yumruklu saldırıya uğrayan Hasan Arat'ın darp raporu aldığı ve bunu hukuki süreçte kullanacağı öğrenildi.

YAMANTÜRK İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkanlardan Hasan Arat'a gerçekleştirdiği yumruklu saldırı sonrasında istifa etmeyi düşünüyor. Önceki gün gerçekleştirilen divan toplantısında Hasan Arat'a önce küfürlü sözler sarfeden ardından da yumruk atan Yamantürk'ün görevi bırakmayı düşündüğü öğrenildi.

G.Saray'dan De Bruyne sürprizi!
Osayi-Samuel'den transfer sözleri!
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Solskjaer'den kongredeki olaylara tepki | "Bunu ilk defa görüyorum"
Başkan Erdoğan Turkuvaz Medya'nın düzenleyeceği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılacak!
G.Saray'dan sürpriz Torreira hamlesi!
F.Bahçe o yıldızı bedelsiz getirecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 14 Nisan Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 14 Nisan Pazartesi 2025 07:29
G.Saray'a İlkay'dan kötü haber! G.Saray'a İlkay'dan kötü haber! 01:29
G.Saray'a İlkay'dan kötü haber! G.Saray'a İlkay'dan kötü haber! 01:28
Mourinho: Livakovic bizi kurtardı Mourinho: Livakovic bizi kurtardı 23:56
Tekke: Draguş birkaç hafta... Tekke: Draguş birkaç hafta... 23:56
Osayi-Samuel'den transfer sözleri! Osayi-Samuel'den transfer sözleri! 23:56
Daha Eski
F.Bahçe Sivas'ta hata yapmadı! F.Bahçe Sivas'ta hata yapmadı! 23:56
Trabzon Rize engelini Zubkov'la geçti! Trabzon Rize engelini Zubkov'la geçti! 23:56
F.Bahçe o yıldızı bedelsiz getirecek! F.Bahçe o yıldızı bedelsiz getirecek! 23:56
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:56
Orkun'dan jeneriklik gol! Orkun'dan jeneriklik gol! 23:56
Sivas'ta kırmızı kart kararı! Sivas'ta kırmızı kart kararı! 23:56