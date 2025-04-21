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Haberler Beşiktaş Anılardaki altın kral

Anılardaki altın kral

Göztepe maçında yedek kalan Ciro İmmobile sosyal medya hesabından Altın Ayakkabı ile fotoğrafını paylaştı ve üzerine, "Telefon, bu mücevheri anılardan çıkardı" yazdı. Bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Immobile, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki santrfor ise şunları söylemişti: "Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Anılardaki altın kral
Göztepe maçında yedek kalan Ciro İmmobile sosyal medya hesabından Altın Ayakkabı ile fotoğrafını paylaştı ve üzerine, "Telefon, bu mücevheri anılardan çıkardı" yazdı. Bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Immobile, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki santrfor ise şunları söylemişti: "Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek."
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