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Anılardaki altın kral
Göztepe maçında yedek kalan Ciro İmmobile sosyal medya hesabından Altın Ayakkabı ile fotoğrafını paylaştı ve üzerine, "Telefon, bu mücevheri anılardan çıkardı" yazdı. Bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Immobile, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki santrfor ise şunları söylemişti: "Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek."
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