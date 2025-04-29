Beşiktaş'tan Jonas Svensson kararı! Yola devam edilecek mi?

Adalı, yeni transferlerde yaş kriterine dikkat edeceklerini belirterek "30 yaş üstü transfer düşünmüyoruz. 30 Mayıs'ta geniş kapsamlı bir toplantı yapacağız. Tüm profesyonel ekiplerimiz ve scout departmanımız hazırlıklarını sürdürüyor. İhtiyacımız olan her bölge için gereken takviyeleri yapacağız. Ancak unutulmamalı ki, sadece transferle şampiyon olunmuyor. Önemli olan doğru kadro yapılanması," ifadelerini kullandı.