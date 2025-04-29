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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Jonas Svensson kararı! Yola devam edilecek mi?

Beşiktaş'tan Jonas Svensson kararı! Yola devam edilecek mi?

Son dakika Beşiktaş haberi | Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Beşiktaş'ta, kadro yapılanması konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, hem transfer planlamalarını hem de mevcut oyuncuların durumunu netleştirmeye başladı. Bu kapsamda, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Jonas Svensson hakkında da karar verildi. İşte o karar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 10:11
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Beşiktaş'tan Jonas Svensson kararı! Yola devam edilecek mi?

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Hatayspor'u mağlup eden Beşiktaş'ta, gözler artık yarın yapılacak kritik toplantıya çevrildi.

Beşiktaş'tan Jonas Svensson kararı! Yola devam edilecek mi?

Başkan Serdal Adalı, dün basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında yeni sezon kadro mühendisliği ve transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'tan Jonas Svensson kararı! Yola devam edilecek mi?

Adalı, yeni transferlerde yaş kriterine dikkat edeceklerini belirterek "30 yaş üstü transfer düşünmüyoruz. 30 Mayıs'ta geniş kapsamlı bir toplantı yapacağız. Tüm profesyonel ekiplerimiz ve scout departmanımız hazırlıklarını sürdürüyor. İhtiyacımız olan her bölge için gereken takviyeleri yapacağız. Ancak unutulmamalı ki, sadece transferle şampiyon olunmuyor. Önemli olan doğru kadro yapılanması," ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan Jonas Svensson kararı! Yola devam edilecek mi?

Öte yandan Milliyet'in haberine göre, devre arası transfer döneminde takıma katılan Jonas Svensson'un takımda kalmasına karar verildi.

Beşiktaş'tan Jonas Svensson kararı! Yola devam edilecek mi?

Deneyimli Norveçli sağ bekin sezon sonunda ayrılması gündeme gelmedi.

Beşiktaş'tan Jonas Svensson kararı! Yola devam edilecek mi?

Hem teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer hem de yönetim, Svensson'un performansından memnun ve oyuncuyu takımın önemli bir parçası olarak görüyor.

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