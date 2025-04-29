Beşiktaş'tan Jonas Svensson kararı! Yola devam edilecek mi?
Son dakika Beşiktaş haberi | Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Beşiktaş'ta, kadro yapılanması konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, hem transfer planlamalarını hem de mevcut oyuncuların durumunu netleştirmeye başladı. Bu kapsamda, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Jonas Svensson hakkında da karar verildi. İşte o karar... (BJK spor haberleri)
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Öte yandan Milliyet'in haberine göre, devre arası transfer döneminde takıma katılan Jonas Svensson'un takımda kalmasına karar verildi.
Deneyimli Norveçli sağ bekin sezon sonunda ayrılması gündeme gelmedi.
Hem teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer hem de yönetim, Svensson'un performansından memnun ve oyuncuyu takımın önemli bir parçası olarak görüyor.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 41 maçta görev yapan 31 yaşındaki Jonas Svensson, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Geçtiğimiz sezon ise siyah-beyazlılarla 15 maçta sahaya çıkmıştı.
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