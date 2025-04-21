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Haberler Beşiktaş Moralsiz başladı

Moralsiz başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Teknik Direktör Solskjaer yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma, pas çalışması ve minyatür kale maçla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçların ardından yapılan koşu çalışmalarıyla sona erdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Moralsiz başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Teknik Direktör Solskjaer yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma, pas çalışması ve minyatür kale maçla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçların ardından yapılan koşu çalışmalarıyla sona erdi.
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