TRANSFER HABERİ - Immobile Beşiktaş'a veda ediyor! Gitmek istediği ülke...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Ciro Immobile, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak yıldız futbolcunun kariyerini sürdürmek istediği lig ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Ciro Immobile bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 36 maçta 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden İtalyan forvetin güncel piyasa değeriyse 2.8 milyon Euro.
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