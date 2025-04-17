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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Immobile Beşiktaş'a veda ediyor! Gitmek istediği ülke...

TRANSFER HABERİ - Immobile Beşiktaş'a veda ediyor! Gitmek istediği ülke...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Ciro Immobile, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak yıldız futbolcunun kariyerini sürdürmek istediği lig ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 10:26
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TRANSFER HABERİ - Immobile Beşiktaş'a veda ediyor! Gitmek istediği ülke...

Beşiktaş'ta performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Immobile ile gelecek sezon kesin olarak yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERİ - Immobile Beşiktaş'a veda ediyor! Gitmek istediği ülke...

İtalyan futbolcuyla ayrılık sürecini iyi şekilde yürütüp uzlaşmacı bir şekilde vedalaşmak isteniyor.

TRANSFER HABERİ - Immobile Beşiktaş'a veda ediyor! Gitmek istediği ülke...

Immobile'ye İtalya'dan ve Suudi Arabistan'dan talipler var. Oyuncunun önceliği de ülkesine dönmek üzerine kurulu.

TRANSFER HABERİ - Immobile Beşiktaş'a veda ediyor! Gitmek istediği ülke...

Ciro Immobile bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 36 maçta 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Immobile Beşiktaş'a veda ediyor! Gitmek istediği ülke...

Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden İtalyan forvetin güncel piyasa değeriyse 2.8 milyon Euro.

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