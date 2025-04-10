Gunnar'ın 8'de 8 planı

Avrupa kupalarına katılmanın kısa yolu olarak gördükleri Türkiye Kupası'ndan çeyrek finalde elenen Beşiktaş'ta Avrupa için ince hesaplar yapılmaya başlandı. Kartal, sezonun son bölümlerine girerken Avrupa'da yer alabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Kalan 8 maçı da kazanarak, Samsunspor'u 3.lük yarışında geçmeyi ve daha sonra oluşacak sıralamayı beklemeyi planlayan Kartal'da, tüm hesaplar ligde ilk dört üzerine yapılmaya başlandı.

AVRUPA'DAKİ TEHLİKE

Türkiye Kupası'nda G.Saray, Konya, Trabzon ve Göztepe yarışıyor. Bu dört takımdan sadece G.Saray'ın gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele etmesi garanti. Cimbom kupayı kazanamaz, Konya, Trabzon ve Göztepe'den de kim şampiyon olursa, Avrupa Ligi play-off hakkı elde ediyor. Ligi 3. bitiren Avrupa Ligi, 4. olan Konferans Ligi elemesi oynuyor. Beşiktaş şu anda 4. sırada. Ancak Eyüp, Beşiktaş'ı geçerse Kartal'a, Avrupa hayal olur.

KORKUTAN TABLO

Beşiktaş, 2020-2021 sezonundaki şampiyonluğun ardından belini doğrultamadı. Lider Galatasaray'ın 23 puan gerisine düşen Siyahbeyazlılar, geçen sezon tamamlandığında Cimbom'dan 46 puan fark yemiş ve bu durum Kartal'ın en kötü sezonu olarak tarihe yazılmıştı. 2022-2023'te Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda Kartal, liderin 10 puan gerisinde kaldı. 2021-2022'de Trabzonspor'un ipi göğüslediği sezonda ise Beşiktaş, rakibinden 22 puan fark yemişti. Bu sezonun bitimine 8 hafta kala farkın açılması halinde Beşiktaş, yeni kötü bir istatistiğin sahibi olacak.