Provoke etti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulu toplantısında yaşanan kavganın sebebi olarak eski başkan Hasan Arat'ı gösterdi. Arat'ın provoke etmek için geldiğini ifade eden Adalı, TRT Spor'a şu ifadeleri kullandı: "Hasan Bey provoke etmek için geldi ve dediğini yaptı. Artık Beşiktaş'ı da çok sevdiğini düşünmüyorum, o duygusunu yitirmiş. Hasan Arat gelsin konuşsun, BJK TV açık. Sağlığı da çok iyi. Bir anlatsın ama başkanlık dönemini. Hasan Bey'e benim de soracağım çok şey vardı ama soramadım.

BELGE Mİ BIRAKTINIZ

Toplantıda 'Bana belgelerle geleceksiniz' dedi, ben de gülerek 'Belge mi bıraktınız, hepsini sildiniz' dedim. Lafı başka yere çekmeye çalışıyorlar. Hasan Arat gelecekse, haber verecekti. Bu olan olayı tasvip etmiyorum. Tevfik Yamantürk'ü severim ama ona destek verdiğim anlamı taşımasın. İşin bir kamerada görünen kısmı, bir de kamera arkası görüntüsü var. Tevfik Bey 'Hoş geldin' diye elini uzatıyor, Hasan Bey eline vuruyor. Hasan Bey çok hazır gelmiş. Divan Kurulu'ndan yaşananlarla ilgili konu Disiplin Kurulu'nda."

3 MEVKİYE TRANSFER

Forvet, sol açık ve 6 numaraya hoca transfer istedi. Yine aynı şekil devam ediyoruz. Alexander Sörtloh olmaz. Olsa, ilk Beşiktaş konuşur. Santrforda isimler olabilir ama en az bir santrafor alacağım. Rafa Silva için gelen bir teklif yok.

FATİ VE BERG'İ İSTİYORUZ

Ansu Fati, Patrick Berg ve Samuel Dahl'ı Twente maçından sonra alacaktık. Amacımız bu üç transferi bitirmekti, olmadı. Ansu Fati ile hoca konuştu, anlattı. Çocuk hevesliydi, babasıyla görüşüldü. Devre arası planımızı Avrupa kupalarından elenmemiz bozdu. Patrick Berg istiyoruz, oyuncu da istiyor.

SEÇIM 11 MAYIS'TA

Seçimi 11 Mayıs'ta yapacağız. Bu tarihe kadar Bankalar Birliği'nden çıkacağız. Aday olacaklar çıksın, Beşiktaş'ın dertleri belli ve açık. Bu hodri meydan değil, böyle bir şeyi de sevmem. Ben de yanlarında olurum. Köşede bekleyip, takım kötüye gidince 'Gel bizi kurtar' diye pusuda beklemesinler.