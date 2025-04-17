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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Mitrovic bombası!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Mitrovic bombası!

Beşiktaş'ta yönetim Immobile’nin yerine santrfor olarak Al Hilal’in yıldız ismi Mitrovic’i düşünüyor. Kulübe yakın kaynakların iddiasına göre Sırp golcü ile temasa geçildiği ön protokolün imzalanacağı belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Mitrovic bombası!

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Süper Lig'de hem puan hem de gol bölgelerindeki performans olarak ezeli rakiplerinin uzağında kalan Beşiktaş bu durumu yeni sezonda yaşamamak için Suudi Pro Lig'in ünlü takımlarından Al-Hilal'in golcü futbolcusu ve Sırbistan'ın milli oyuncusu Aleksandar Mitrovic ile ilgileniyor. Alınan bilgilere göre eğer yıldız santrfor ile anlaşma sağlanır ise bu imzayı yönetim seçim kozu olarak kullanacak. Ayrıca bu transfer ile de psikolojik üstünlük sağlanmış olacak.

16 MAÇTA 13 GOL KAYDETTİ

Beşıktaş'ın Sırp golcü için harekete geçeceği ifade edildi. Kara Kartal'ın, Beşiktaş'ın Mitrovic'i satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği belirtildi. Tecrübeli oyuncu, bu sezon Saudi Pro League'de Al-Hilal forması ile 16 maça çıktı. Ole Gunnar Solskjaer'in takımında görmek istediği 30 yaşındaki Sırp forvet, bu karşılaşmalarda 13 gol kaydetti. Sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Mitrovic'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

2026 yılına kadar Al-Hilal ile sözleşmesi bulunan Aleksandar Mitrovic için daha önce 52.6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Kariyerinde Premier League'de forma giyen Sırp golcü için toplamda 100 milyon euroya yakın bir transfer harcaması yapıldı. Sırbistan Milli Takımı'nda ise 98 maçta 59 kez gol sevinci yaşadı.

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