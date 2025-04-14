Romain Saiss'ten flaş Beşiktaş itirafı: Scout görevini üstlenmiştim

2022/2023 sezonunda Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, Fransız basınından Le Club Des 5'e verdiği röportajda siyah beyazlı kulübe veda ettiği döneme ve yaşadığı sürece yönelik çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte Fas uyruklu stoperin o sözleri...

"BEŞİKTAŞ GİTMEMİ İSTEMEDİ"

"Beşiktaş'ta oynarken kış döneminde Nottingham Forest'tan bana bir teklif geldi. Tekrardan Premier Lig'e dönmek için gitmek istediğimi söyledim. Forest'a gitmek için çok zorladım ama Beşiktaş benim gitmemi istemedi. Transfer döneminin sonlarına geliyorduk. Bana 'Seni yedekleyecek kimse yok, oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. İstediğimiz bir oyuncu var ama gelmek istemiyor. Bize oyuncu bulursan gidebilirsin' dediler."

"SCOUT GÖREVİ ÜSTLENDİM"

"Beşiktaş'tan ayrılmam için kendi yerime oyuncu bulmam gerekiyordu. Sportif direktör gibi araştırma yapıp sol ayaklı oyuncu bulmaya çalışıyordum. Özellikle çok forma şansı bulamayanlara yöneliyordum. Bulduğum oyuncuları sportif direktöre yolluyordum. İyi liglerde oynayan vasat oyunculara bakıyordum. Scout görevini üstlenmiştim."