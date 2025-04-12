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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yeni stoperi Bayern Münih'ten gelecek! Solskjaer onu çok istiyor

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yeni stoperi Bayern Münih'ten gelecek! Solskjaer onu çok istiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda kadroyu güçlendirmek için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, Bayern Münih’in İngiliz stoperi Eric Dier’e teklif yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yeni stoperi Bayern Münih'ten gelecek! Solskjaer onu çok istiyor

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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden B. Münih'in stoperi Eric Dier'i gündemine aldı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in verdiği rapor doğrultusunda harekete geçen yönetim, savunmayı tecrübeli oyuncu ile güçlendirmek için harekete geçti. B. Münih ile sözleşmesi yılsonunda bitecek Dier'in ise Alman devinden ayrılması bekleniyor.

YÖNETİM NABIZ YOKLUYOR

Sol bek, stoper, sağ, sol kanat ve forvet transferi olmak üzere en az 5 bölgeye transfer yapmayı hedefleyen siyah-beyazlıların 31 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı öne sürülüyor. Bu sezon Bayern Münih formasıyla 20 resmi maça çıkan Dier bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı. İngiliz stoper kariyerinde 453 karşılaşmada forma giyerken 16 gol ve 18 gollük katkı yaptı.

20

Eric Dier'in kariyerinde Sporting Lizbon, Tottenham, Bayern Münih gibi önemli takımlar bulunuyor. İngiliz stoperin Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Yönetimin yıldız futbolcuya iyi bir teklif yapması bekleniyor. Dier, bu sezon 20 karşılaşmada sahada kaldı.

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