Hasan Arat'a yumruk

Toplantıya Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri, sicil kurulu üyeleri ile eski başkanlardan Hasan Arat ve Ahmet Nur Çebi de katıldı. Toplantının öncesinde ve sonrasında Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve eski başkan Hasan Arat arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, konuşma yaparken salonda başlayan gerginlik sonrasında kürsüde fiziki saldırıya uğradı. Ayrıca toplantı çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.

DERHAL İSTİFA ETMELİDİR

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat: "Beşiktaş için acı verici şeyler. Ben eski başkan olarak geliyorum, kulübümü rencide etmedim. Tevfik Yamantürk bana küfretti. Korumalarını ayarlamış. Bana arkadan saldırdılar. Arkadan saldıranlara kalleş denir. Tarih onları yargılayacak. Beşiktaş, bu kalleşlikleri unutmaması lazım. Yaşananlardan Beşiktaşlılar'ı ve ailemi üzmüştür. Camiam adına üzgünüm. Ben bu işten vazgeçmem. Yamantürk, derhal Divan Başkanlığından istifa etmelidir" dedi.

MEZARA KADAR KOVALAYACAĞIM

Tevfik Yamantürk, Hasan Arat ile yaşadığı tartışmaya değinerek, "Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için bu şeyin üzerine çok gitmiyorum. Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var ama alıp da gideni, kaçıp da gideni sonuna kadar, mezara kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı alsın, ister Katar Emiri'ni alsın, kimi alırsa alsın ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım.

BURNUMUZDAN GETİRDİLER

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulu toplantısında eski başkan Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Serdal Adalı, açıklamasında, "Camiamıza mutlu haberler verdiğimiz, bu olumlu gelişmelerin etkisiyle güzel geçmesini umduğumuz bugünü ne yazık ki burnumuzdan getirdiler. Bugün düzenlenen Divan Kurulu toplantımızda yaşanan olaylar camiamızı derinden üzmüştür. Bu görüntüler ve bu yaşananlar Türk sporunun öncü kulübü olan Beşiktaş'a hiç yakışmıyor" diye aktardı.

YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ

Beşiktaş eski Başkanı Hüseyin Yücel, bir açıklama yaparak "Divan kurulu toplantımızı ve Beşiktaşlılık duruşuna yakışmayan olayları üzülerek takip ettim. Bu gibi olası durumları yatıştırması ve yönetmesi beklenen kurulun başkanının olayın içinde olması kabul edilemez. Yaşananlarla ilgili Divan Kurulu Başkanı'nın açıklama yapması gereklidir" dedi.

BÜTÇEDE İSTİKRARI SAĞLAMALIYIZ

Beşiktaş'ın Olağan Divan Kurulu toplantısında mali ve sportif açıdan bilgi veren Başkan Adalı, "İstikrarı yakalayarak Kara Kartal'ı yine yükseklere çıkarmalıyız" dedi. Göreve geldiklerinden beri 2 milyardan fazla ödeme yaptıklarını belirten Adalı, "İdari yapımızı düzenleyecek hamleleri ivedilikle yapmaya başladık. 15 milyar lira borcu olan bir kulübün sürdürülebilir bir başarı şansı kesinlikle bulunmamaktadır. Bu nedenle mali yapımızı da kalıcı şekilde düzenlemeli ve bütçemizde istikrar sağlamalıyız" diye konuştu.

22 MİLYON EURO'LUK BORÇ AÇIKLAMASI

Serdal Adalı, eski yönetimin yaptığı transferlerdeki bonservis ödemelerinin büyük bir kısmının Mayıs 2025 sonrasına bırakılmasının kulübün mali geleceği açısından ciddi sorunlar yaratacağına dikkat çekti. Mayıs 2025 sonrasına ertelenen bonservis borçlarının 22 milyon euroyu bulduğunu belirten Adalı, "Bu borçların 22 milyon euro olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu tutarın yanı sıra, aralıkta ödenecek 45 milyon euroluk ödeme de bizi oldukça zorlayacak" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUĞA AMBARGO KOYACAĞIZ

Adalı, "Son 4 sezondur şampiyonluğa çok erken havlu atıyoruz. Bu camia ve bu taraftar 4 sezondur içinde bulunduğu bu amaçsızlığı, hedefsizliği, başarısızlığı hak etmiyor. Biz yeniden yapılanan Beşiktaş futbol takımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün arzumuz ve gayemiz Beşiktaş'ımızı layık olduğu günlere, başarılara, şampiyonluklara taşımaktır. Yaptığımız bu çalışmalar gelecekte şampiyonluklara ambargo koyacak olan Beşiktaş'ın temeli olarak anılacaktır" ifadelerini kullandı.

IMMOBILE'YE 10.5 MİLYON EURO

Başkan Adalı, "İmmobile'den örnek vermek istiyorum. Net garanti maaşı 6 milyon euro. Üzerine vergisi var, 2.5 milyon euro. 2 milyon euro da imza parası var, etti 10.5 milyon euro. 4.6 milyon euro Aboubakar'ın maaşını ödüyoruz. Tek bölge için bir sezonda 17 milyon euroluk yük binmiş. UEFA kriterlerini de mi hiç umursamadınız? UEFA'nın finansal kontrol biriminden gelen bir yazı oldu. Aralık 2023-Kasım 2024 kadro maliyetinin belirlenen oranların üzerinde kalması nedeniyle 1.5 milyon euroya kadar cezayla karşı karşıyayız. Kulübün mali yapısı bu durumdayken transferleri nasıl yaptınız?"

BANKALARA BİR BORCU OLMAYAN BİR BEŞİKTAŞ

Adalı, "Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) sermaye artırımı için gerekli başvurumuz SPK tarafından onaylandı. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu doğrultuda şirketimizin çıkarılmış sermayesi yüzde 400'lük artışla 1,2 milyar liradan 6 milyar liraya yükselecek. Bu işlem sonucunda yaklaşık 4,8 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bu, Beşiktaş için tarihi bir adımdır. Bu işlemden gelecek kaynakla bankalara borcumuzu kapatacağız. Bankalara borcu olmayan bir Beşiktaş sadece birkaç hafta uzağımızda" dedi.

KULÜBÜN BORCU RESMEN DUYURULDU

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.. Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, mali konularda bilgiler verirken, siyah-beyazlı kulübün borcunu da açıkladı. Şentürk, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla siyah-beyazlı kulübün borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğunu açıkladı.