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Haberler Beşiktaş Konsantrasyon

Konsantrasyon

Şampiyonluk, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası gibi önemli hedeflerin uzağında kalan Beşiktaş’ta Solskjaer çözüm peşinde. Norveçli teknik adamın dev maçları kazanıp diğer Beşiktaş'ın karşılaşmalarda iyi sonuç elde edememesi dikkatleri çekiyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Konsantrasyon

Önce lig yarışından sonra Avrupa kupasından, geçen hafta da Türkiye Kupası'ndan elenen siyah-beyazlılar, peş peşe mağlubiyetlerle bu sezon sancılı günler yaşamaya devam ediyor. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gidebilmesi için, Süper Lig'i ilk dört içinde bitirmesi gereken Solskjaer'in öğrencileri, tüm konsantrasyonunu kalan maçlara yoğunlaştırmaya çalışıyor. Ancak Beşiktaş'ın bunu başardığı söylenemez. Son beş maçta Galatasaray dışında galibiyeti olmayan siyah-beyazlılar kalan 8 maçta 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

GOLCÜ SORUNU DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın bu sezonki bir diğer büyük problemi de hiç şüphesiz golcü sorunu olarak öne çıkıyor. İmmobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'ndan oluşan golcü hattının verimsizliği, teknik direktör Solskjaer'i santrforsuz sisteme geçmeye dahi zorlamıştı. Golcülerin forumsuzluğu Norveçli teknik adamın adeta elini kolunu bağladı. Solskjaer, Başakşehir karşısında İmmobile'yi yine yedeğe çekip santrforsuz oyunu tercih edebilir. Mustafa Hekimoğlu'nun 11'de şans bulması da artık sürpriz sayılmaz.

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