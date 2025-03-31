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Haberler Beşiktaş Muçi güven verdi

Muçi güven verdi

Beşıktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi, derbide başarılı bir performans ortaya koydu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Muçi güven verdi

Beşıktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi, derbide başarılı bir performans ortaya koydu. Teknik Direktör Solskjaer 24 yaşındaki oyunucuyu ilk 11'de forma şansı verdi. 65 dakika sahada kalan Muçi hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Muçi'nin bir golü de ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Arnavut yıldız Galatasaray'a bir sezonda iki lig maçında da gol atan Mario Gomez'in rekorunu kırmanın kıyısından döndü.

GEDSON HAYRAN BIRAKTI

Beşıktaş formasıyla Galatasaray derbisinde ilk kez gol sevinci yaşayan Gedson Fernandes Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'i büyüledi. Galatasaray maçında muhteşem bir performans ortaya koyan Portekizli yıldız 1 gol ve 12 top kapmanın yanı sıra yüzde 86 pas yüzdesi yakaladı.

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